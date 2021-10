Sono passati 10 minuti dall’inizio della ripresa e, purtroppo, il Napoli fa ancora molta fatica ad attaccare e a creare occasioni, andando a sbattere sistematicamente sul muro granata.

Per questo motivo, Spalletti prende spunto dalla panchina e inserisce Petagna ed Elmas, che dovranno far in modo, soprattutto Petagna, di tenere i palloni e andare a disturbare i difensori granata.

Ad uscire sono Lozano e Mertens, almeno, per oggi, molto impalpabili.

E, proprio subito dopo i cambi, Zielinski in area mette una palla per Petagna, che prende la traversa di testa, poi Di Lorenzo rimette in mezzo, la palla arriva al polacco che sigla il tap in e porta in vantaggio gli azzurri.

Colantuono reagisce inserendo Simy per Gondo.