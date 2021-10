Dries sarà titolare con la Salernitana: ecco da quanto non accadeva

Un infortunio, più o meno grave spetterà al tempo deciderlo, per Victor Osimhen alla vigilia di Salernitana-Napoli. Un infortunio che però apre così le porte della titolarità a Dries Mertens, ormai fuori da troppo e che da appena qualche gara ha ritrovato il piacere di toccare il pallone. In settimana la bellissima notizia della paternità, un piccolo Ciro è in arrivo, e ora la favolosa notizia della titolarità che mancava di fatto da sei lunghi mesi.

Si, esatto. Dries Mertens infatti è stato fuori prima nella seconda parte della stagione scorsa per un doppio infortunio alla caviglia che ne ha inevitabilmente condizionato la stagione, e anche questo inizio è stato piuttosto travagliato, con l’infortunio alla spalla che post europeo ne ha ritardato il rientro.

Dopo 16 partite senza vedere il campo dal primo minuto, come conferma il Corriere dello Sport, ora per Ciro è tempo di raddrizzare una stagione non iniziata al meglio, ma che potrebbe essere quella del definitivo successo.