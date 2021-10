Audio Choc da Salerno, arrivano le scuse: “Era tutto uno scherzo”

Un audio choc nella giornata di ieri, divulgato da Salerno, ha acceso già la forte rivalità che c’è in vista del derby fra Salernitana e Napoli. “Domani niente partita, fuori lo stadio aggrediremo i napoletani, è da 17 anni che i ragazzi della curva aspettano questo momento“. Queste le parole del tifoso granata che hanno creato forte clamore e scompiglio. Un audio che ha quindi allertato tutti, in vista di un match, ‘Il derby’ già di per se carico di emozioni.

Stando però a quanto riportato da ‘TuttoSalernitana‘ pare che l’audio fosse solo uno sfottò, una goliardata fra due amici (uno di Salerno e uno di Napoli) che scherzavano prima del match. Infatti sul portale online arrivano le parole di scusa del tifoso sopracitato che ha voluto fare chiarezza e prendersi le proprie responsabilità, chiaramente il tutto sarà da appurare.

“Quelle parole non sono altro che uno sfottò, fortunatamente mi hanno avvertito in tempo e possiamo fare chiarezza: è stata una goliardata senza cattiveria, a breve sarà anche pubblicato un secondo audio, ma di rettifica. Sono mortificato e pronto a prendermi le mie responsabilità. Chiedo scusa a Napoli e Salerno, ma ripeto, è stato solo uno scherzo fra due persone che si stimano e che si rispettano al di là della fede calcistica”.

Questo quanto si legge sul portale.