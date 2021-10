SSC Napoli – Auguri a Maradona nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 61esimo compleanno!

Dopo Insigne e tanti altri personaggi illustri del mondo dello Sport, anche la SSC Napoli si unisce agli auguri per quello che sarebbe stato il 61esimo compleanno di Diego Armando Maradona; l’asso argentino, che ha praticamente riscritto la storia del club, è stato celebrato dai partenopei con un bel post sui canali social ufficiali degli azzurri:

“30 ottobre… La storia ti ricorda in ETERNO. Scolpita nei nostri cuori.

30 de octubre. La historia te recordará por toda la eternidad. Siempre en nuestros corazones.

30 October. History will remember you for ETERNITY. Forever in our hearts.

1960 – ♾”