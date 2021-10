Spalletti ad Acerra: «Provo grande gioia nel vestire i colori del Napoli. Spero di indossarli a lungo, e con voi al nostro fianco»

Oggi Il Mattino si è soffermato sull’inaugurazione di un campo di calcio per i ragazzi in difficoltà ad Acerra, in cui l’ospite d’onore è stato Luciano Spalletti:

“Un centro sportivo per ragazzi e bambini in difficoltà ad Acerra, voluto dal vescovo monsignor Antonio Di Donna. E all’ora della benedizione della struttura, l’arrivo dell’ospite d’onore, Luciano Spalletti. Un campo di calcio a cinque in erba sintetica. Attorno al tecnico azzurro, a salutarlo, decine di bambini. «Anche io ho cominciato in un campo così – ha detto Spalletti parlando ai ragazzi – anzi il mio era peggiore di questo. Sono felice che voi abbiate un campo più bello”.

Un bambino gli chiede cosa si prova ad essere l’allenatore del Napoli, lui risponde:

“Riceve come dono il Pulcinella, la maschera di Acerra. Un bimbo gli chiede come ci si sente a essere l’ allenatore del Napoli. Spalletti sorride: «Provo una grande gioia, mi sento benissimo nella tuta azzurra, e spero di poterci fare dentro molti chilometri e magari con voi al mio fianco saremo ancora più forti»”.