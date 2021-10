Sky – Questa è la probabile formazione del Napoli: le ultime

L’edizione odierna di Sky ha riportato delle novità riguardo la probabile formazione del Napoli per la sfida di domani alle 18 contro la Salernitana. Tre i cambi rispetto alla sfida infrasettimanale contro il Bologna. Il primo riguarda Osimhen che non è stato convocato causa affaticamento muscolare durante l’allenamento odierno: domani gli accertamenti. Al suo posto Mertens, leggermente favorito su Petagna, che partirà per la prima volta dal primo minuto in campionato. Gli altri due aggiustamenti riguardano due staffette che sono attuate da inizio stagione: un evanescente Elmas lascia il posto a Zielinski; così come Lozano che passa il testimone a Politano.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI(4-2-3-1):Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All: Spalletti.