Sky – Infortunio Osimhen, il nigeriano potrebbe saltare diverse partite: gli aggiornamenti

Forfait dell’ultimo minuto in casa Napoli in vista del derby di domani con la Salernitana: come comunicato dal club partenopeo, il talento del Napoli Victor Osimhen sarà costretto a saltare il match per infortunio, ma quanto tempo resterà ai box?

Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati dal giornalista Sky Gianluca di Marzio:

“Il giocatore nigeriano domani effettuerà una risonanza per approfondire la situazione del polpaccio dolorante, dove nei giorni scorsi aveva già subito una botta. Non si tratta comunque di un problema serio: considerando l’avvento della sosta per le nazionali, è probabile che il Napoli non voglia caricarlo e lo voglia gestire con prudenza nella prossima settimana che prevede gli impegni contro Salernitana, Legia in Europa League e Hellas Verona. Tutto, però, dipenderà dalla risonanza e dalle sue sensazioni”.