Salernitana-Napoli, Colantuono ci crede: “Serve la partita perfetta, abbiamo le potenzialità per toglierci soddisfazioni…”

Il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha partecipato in mattinata alla conferenza stampa di presentazione del derby campano che andrà in scena domani sera contro il Napoli di Spalletti. Riportiamo di seguito un estratto di quanto rivelato dal tecnico alla vigilia del match contro gli azzurri:

“Il Napoli, assieme al Milan, è la più forte e lo dice la classifica ma la Salernitana ha il dovere di provarci. Loro hanno pochi punti deboli, lo abbiamo studiato con attenzione, noi siamo un po in difficoltà numerica perché non ha recuperato nessuno degli infortunati. La condizione fisica conta tantissimo in campionato, si gioca ogni tre giorni e le assenze pesano, cercheremo di fare bella figura per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi”.

Osimhen-Koulibaly? “Due giocatori straordinari, ma la forza del Napoli è il collettivo. Noi dobbiamo cercare di fare una partita gagliarda, non dobbiamo partire già sconfitti, a volte nel calcio può accadere l’impensabile…” Insigne o Ribery? “Non posso rispondere, Franck ha una storia che parla da sé, quando è arrivato non mi aspettavo che fosse così vivo. Nessuno deve prenderla male se dico che è un giocatore a cui dobbiamo aggrapparci”.

Infine una battuta sulla partita di domani… “Loro attaccano in tanti modi, hanno profondità, palleggio, saltano l’uomo, hano un centravanti difficile da limitare. Negli spazi aperti può mettere in crisi tutte le squadre del campionato. L’autostima farà la differenza, ma arginarli completamente è impossibile, nessuna squadra parte con l’idea di stare 90 minuti dietro la linea del centrocampo. L’errore da non commettere è di non dobbiamo sbagliare i dettagli: ho giocato tante di queste partite, a volte è possibile ribaltare il pronostico ma solo se ti applichi al 100%. Abbiamo l’obbligo di provarci, serve la gara perfetta, sono convinto che la Salernitana ha le potenzialità per togliersi soddisfazioni…”.