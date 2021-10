Radio KKN – Elmas: “Con Spalletti pensiamo tutti come una sola persona! Obiettivi? Vi dico la mia…”

Il centrocampista macedone Eljif Elmas ha parlato poco fa nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Il talento azzurro ha parlato del suo rapporto con Spalletti e degli obiettivi stagionali, personali e di squadra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Stiamo facendo un buon lavoro col mister, con lui sono cambiate tante cose. In campo siamo più una squadra vera e giochiamo tutti a rotazione. Pensiamo come una sola persona e questo ci rende più forti. Sento la fiducia del mister e spero di fare ancora meglio. Scudetto? Presto per parlarne quando te la giochi con squadre come Milan e Inter, dobbiamo pensare a vincerle tutte.

I miei obiettivi? “Ho sempre voglia di fare tanti goal, ma anche se non succede conta che la squadra vinca giocando bene, non importa chi fa goal. Domani andremo a Salerno per prendere i tre punti. Maradona e Insigne? Lorenzo è un campione, è il nostro capitano e leader, mentre Diego rimane unico nella storia del Napoli e di tutto il calcio!”.