Insigne, auguri speciali a Maradona: “Ma raggiungerti cosa? Buon compleanno Diego!”

Giornata speciale per Napoli e i Napoletani, nel giorno in cui Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 61 anni, con tantissimi messaggi dal mondo del calcio per el Pibe de Oro che si stanno susseguendo nel tam-tam social di questa mattina. Lorenzo Insigne, simbolo del club azzurro, ha dedicato in mattinata un commovente post su Instagram proprio in onore del suo idolo argentino:

“Ma raggiungerti di cosa?Tu sei stato sei e sarai irraggiungibile… di solito si dice che si lascia un grande vuoto ma per noi nn è stato così… tu sei qui sempre con tutti noi nei racconti della gente, nei filmati, nei murales, nei pensieri di tutti noi. Di tutti noi NAPOLETANI!!! Te compreso… Buon compleanno Diego”.