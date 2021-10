Poco fa è arrivata la brutta notizia in casa Napoli riguardante l’infortunio di Victor Osimhen. Il nigeriano ha avuto un risentimento al polpaccio e salterà la Salernitana, se non anche qualche altra partita. Come svelato da Sky Sport, Dries Mertens sarebbe favorito su Andrea Petagna (reduce da un infortunio) per prenderne il posto in attacco. A completare il tridente ci saranno Insigne e Politano.