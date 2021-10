Nel Napoli di ieri, assoluto protagonista è stato uno dei due mediani, Fabian Ruiz, che ha siglato il goal del vantaggio: per l’andaluso sono già 3 goal in 10 partite, tutti e tre da fuori area, un piccolo record in Europa.

Oggi, sui diversi quotidiani, viene esaltata la prestazione di Fabian Ruiz, che da quando è arrivato Spalletti sta dimostrando di potere essere un ottimo regista, capace di costruire, ma talvolta anche di rifinire l’azione, con quel suo magico sinistro.

Il tiro sul secondo palo è una specialità della casa, che i portieri fanno sempre fatica a parare, essendo un tiro mortifero. E se Fabian dovesse continuare così, magari Luis Enrique potrebbe richiamarlo in Nazionale.

