GdS- Spalletti squalificato sceglie il miglior 11 possibile per il Bologna!

Dopo uno dei più belli 0-0 del campionato, il Napoli dovrà affrontare in casa il Bologna di Sinisa Mihajlovic che sarà orfano di tanti giocatori importanti.

Spalletti, dal canto suo, essendo squalificato e non potendo essere in panchina, vuole mettere in campo la miglior squadra possibile che possa battere senza particolari patemi la squadra felsinea.

Probabilmente ci sarà solo uno il cambio rispetto agli 11 titolari schierati negli ultimi due turni

contro Torino e Roma. Continuerà la staffetta Lozano-Politano con il messicano questa volta titolare. Non si toccano davanti né Osimhen e neanche il capitano Insigne, che dovrebbe riposare un po’, ma che vuol esserci in campo.

Ecco la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F.Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.