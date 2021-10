GdS- Plusvalenze sospette, anche Napoli e Juve nel mirino!

La Covisoc ha lanciato l’allarme alla Figc. Tramite segnalazioni al presidente Gravina, l’organismo che monitora lo stato economico di tutti i club professionistici ha inviato alcune operazioni di mercato sospette che riguardano Napoli e Juventus.

La federcalcio ha aperto un’inchiesta. Queste segnalazioni riguardano sul fronte Juve i 71 milioni messi a bilancio per l’ acquisto di Arthur dal Barcellona (nell’ affare che aveva portato Pjanic in Catalogna), i 18 per quello di Rovella (lasciato al Genoa in prestito), su quello del Napoli i valori dei quattro giocatori che hanno consentito di abbattere i 71 milioni di euro pagati per ingaggiare Osimhen.

Si tratta però solo di segnalazioni che per essere confermate devono prima essere dimostrate. L’unico caso simile che c’è stato negli anni precedenti di plusvalenze sospette riguarda il Chievo che fu penalizzato di tre punti. i gialloblù avevano intrapreso sospette operazioni di mercato col Cesena e per questo presero tre punti di penalità anche se la procura federale ne ciese addirittura 15.

Questo potrebbe essere il rischio che Napoli e Juve correrebbero se queste segnalazioni venissero dimostrate.