CorrSport – Osimhen titolare indiscusso in un “Napoli che accelera”

Victor Osimhen è il punto chiave di questo Napoli, senza alcun dubbio.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, questo squadra “sta accelerando” a detta dell’allenatore del Napoli. Sull’attaccante nigeriano e la squadra Spalletti ha poi aggiunto: “Victor cresce senza sosta e serve sempre la freschezza di Lozano. Posso solo consigliare di scansarsi perchè noi stiamo sprintando“: le parole del mister sono da vero leader, esaltano il bomber di questa squadra e tutta la squadra che gli gravita attorno. Con questa consapevolezza e forza d’animo, nessun traguardo sarà impossibile da raggiungere. Il segnale lanciato dall’ambiente partenopeo è troppo forte per non essere colto.

Il Napoli c’è.