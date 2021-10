Gazzetta: “Supercoppa, scelta la data! Cosa cambierà per Juventus e Napoli…”

Salvo colpi di scena dettati da cambi di rotta improvvisi, la partita di Supercoppa tra Inter e Juventus si giocherà il 5 gennaio a San Siro. Niente Riyad, dunque: si tornerà in Arabia Saudita probabilmente nel 2022-23. L’ ufficialità dovrebbe arrivare già in questa settimana.

La scelta della data del 5 gennaio causerebbe, in tema di calendario di Serie A, uno slittamento della sfida tra Juventus-Napoli, a oggi in programma il 6 gennaio. Nella stessa giornata è in agenda anche Bologna-Inter. Le due partite sarebbero recuperate più avanti, tenendo anche presente che a gennaio entra in scena anche la Coppa Italia, con l’ ingresso delle big dagli ottavi (12 e 19 gennaio). Una notizia che potrebbe essere accolta in modo positivo in casa Napoli, in virtù della Coppa d’Africa.

Fonte: Gazzetta dello Sport