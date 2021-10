Gazzetta – Il nuovo exploit di Koulibaly dipende da due azzurri

Kalidou Koulibaly sta vivendo un inizio di stagione formidabile.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, oltre alle qualità tecniche di cui dispone e che tutti conosciamo, sarebbero due i fattori determinanti in questo suo percorso di crescita: portano il nome di Amir Rrahmani e Zambo Anguissa. Il primo si sta rivelando un compagno di reparto affidabilissimo, sempre pronto ad indietreggiare e a chiudere con diagonali gli attaccanti avversari con tanto di assist per il senegalese che può “divertirsi” nelle sue classiche uscite palla al piede. Il camerunense è un muro oltre il quale praticamente non si passa; avere uno scherma così forte dinanzi la difesa permette al pilastro partenopeo di non andare mai in difficoltà in un eventuale miss match contro un avversario.

Koulibaly è tornato, ad ogni modo, se non si fosse capito.