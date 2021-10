CorrSport – E’ Osimhen l’anima di questo Napoli, anche quando non segna

Victor Osimhen è l’anima guerriera di questo Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, è decisivo con i suoi strappi anche quando non segna. L’atleta nigeriano è in uno stato fisico e mentale assurdo, capace di dilaniare a morsi gli avversari in maniera inaspettata per poter dare il colpo finale. Contro la Roma non è andato in rete ma ha fornito una prova importante, prendendo due legni e assistendo i compagni con la solita generosità che lo contraddistingue dal primo giorno di maglia azzurra. Il suo futuro sarà roseo, lo dimostrano anche queste partite in cui la rete non arriva.