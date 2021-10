CorrSport – ADL infuriato con il sistema arbitri dopo gli episodi di domenica

ADL si sarebbe fatto sentire con il sistema arbitrale per gli episodi accaduti domenica nei due big match di Serie A.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, i due contatti Dumfries-Alex Sandro e Vina-Anguissa sono molto simili ma per entrambi sono state prese decisioni diverse. Il Napoli ne esce penalizzato, dunque, a conti fatti: il patron azzurro si è dunque informato sui contatti che avvengono frequentemente in area di rigore, chiedendo il parere di diversi esperti del settore. L’obiettivo rimane quello di cambiare un regime fallimentare in Italia, connotato da continui errori decisivi e poca chiarezza nell’utilizzo della Var da anni or sono.