CdS: “Napoli-Bologna, solo due cambi di formazione per Spalletti”

E’ già tempo di Napoli-Bologna.L’ idea di fondo, per quel che riguarda la formazione da mandare in campo, è sempre quella di cambiare il meno possibile in ogni reparto, e se in difesa la strada sembra tracciata verso la conferma in blocco non è escluso qualche avvicendamento a centrocampo e in attacco: tipo Lozano per Politano e Demme per il più stanco dei tre uomini di mediana.

Oggi, comunque, il quadro comincerà a essere più chiaro anche per quel che riguarda gli infortunati: Manolas, reduce dalla lesione di basso grado del grande gluteo rimediata con il Legia, migliora costantemente ma allo stato è piuttosto difficile pensare di ritrovarlo già con il Bologna. Anche Ounas e Malcuit osservano ancora le rispettive tabelle di recupero.

Fonte: Corriere dello Sport