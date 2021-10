Spalletti: “Contento della gara, pareggio giusto. Espulsione? Vi spiego”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match degli azzurri con la Roma finita per 0-0 che permette al Napoli di raggiungere in vetta alla classifica il Milan. Queste le sue parole:

“Espulsione? Io ho salutato Massa dicendogli che un paio di episodi non mi erano piaciuti, poi mi sono complimentato con lui che mi ha frainteso e mi ha cacciato. Alla fine gliel’ho spiegato, ma è una situazione che mi dispiace perchè non ho mai protestato e spero che riesca a far chiarezza su quello che è accaduto.

La Roma secondo me ha fatto una grande partita, così come il Napoli. E’ stata una gara dove entrambe le squadre hanno provato a vincere senza scoprire il fianco e mantenendo equilibrio, anche perchè sono due squadre molto forti.

Anguissa? E’ molto forte ed è un uomo vero. Sa fare tutto, deve migliorare solo nella finalizzazione perchè spesso si ritaglia spazi per concludere, meno ci si mette mano meglio è.

Noi vogliamo vincere sempre, questa è la nostra mentalità. Vogliamo spingere forte per creare un grande spirito di squadra, perchè i ragazzi lo meritano e vogliono fare le cose fatte bene.

Possiamo migliorare sulla costruzione, ma il disegno tattico è chiaro e la partita, che era difficile anche per il momento e per il pubblico dell’Olimpico, sono contento della partita.

Rapporto con l’Olimpico? Hanno fatto dei cori rivolti a me, ma non è un problema. Ho dei bellissimi ricordi di questo stadio e di questa gente.

Incomunicabilità con gli arbitri? Da parte mia non c’è. Secondo me Massa ha arbitrato molto bene, perchè la partita era difficilissima, ma noi siamo rimasti sempre composti”.