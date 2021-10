Sky – Rigore su Anguissa netto, bisogna discutere l’utilizzo del VAR

Un rigore netto non concesso, ancora una volta l’arbitraggio scorretto punisce il Napoli e sentenzia una partita. A sollevare la questione è Fabio Caressa a Sky Calcio Club. Il giornalista e telecronista ha infatti confermato come il tocco in area ai danni di Anguissa fosse irregolare e che Massa dovesse rivalutare l’intervento al VAR. Intervento mancato che quindi ha sentenziato lo 0-0. Secondo gli opinionisti è scorretto e inammissibile un arbitraggio del genere, considerando per di più la prova televisiva che inchioda gli assistenti.

A far ancora più rumore è un intervento analogo in serata durante il match fra Inter e Juventus con un gol dato a favore dei bianconeri, con il VAR Guida che ha prontamente richiamato il direttore di gara per segnalare l’intervento. Resta quindi a noi tutti il dubbio sull’uso del VAR, ad oggi piuttosto confusionario