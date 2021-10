Roma-Napoli, le probabili formazioni: Politano e Zaniolo dall’inizio

Quest’oggi alle ore 18:00 il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Roma di Josè Mourinho, arrabbiata dopo il brutto 6-1 subito in Conference League dal Bodo/Glimt. Gli azzurri sono stati scavalcati nuovamente dal Milan dopo la vittoria di ieri sera a Bologna e vorranno centrare la nona vittoria consecutiva, per tornare da soli in vetta alla classifica e stabilire un record assoluto nella storia. Entrambi gli allenatori schiereranno dall’inizio la migliore formazione, quella ritenuta titolare, attuando moltissimi cambi rispetto a quelle scese in campo giovedì nelle coppe. Queste le scelte secondo La Gazzetta dello Sport:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.