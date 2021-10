Occasione clamorosa per il Napoli: verticalizzazione di Fabian Ruiz, per Politano che la mette in mezzo eludendo l’uscita di Rui Patricio, Osimhen anticipa i due centrali, ma sbatte sul palo, e il pallone va su Mario Rui che, a porta vuota, spara alto per una deviazione di Karsdorp.

Il Napoli sta dominando in questo secondo tempo, anche perché la Roma ha scelto di stare più bassa e difendersi. Al momento, ancora nessun cambio da ambo le parti.

Sul calcio d’angolo seguente, Osimhen salta in area ma il pallone si alza troppo e prende la parte alta della traversa.

Intanto, nella Roma Mourinho inserisce El Shaarawy, mentre Spalletti fa uscire Politano e Zielinski per Lozano ed Elmas.