Koulibaly: “Questo è un punto importante, non pensiamo allo scudetto. La fascia da capitano? Un orgoglio”

“Abbiamo fatto una grande partita, questo punto conta tanto. La Roma aveva molto orgoglio e doveva giocarsela. Penso che abbiamo fatto una grande partita, peccato per aver sfiorato solo il gol. Sappiamo di dover mantenere la porta inviolata, poi li davanti il gol può arrivare da parte di tutti noi, difensori ma anche attaccanti. Qui c’è grande sacrificio, a partire da ragazzi come Fabian Ruiz ma anche altri. Al momento è troppo presto per parlare di scudetto, quest’anno la lotta è serrata e con noi ora c’è il Milan capolista. E’ un grande orgoglio indossare la fascia da capitano. Sono da anni al Napoli e tutti hanno fiducia in me”.

Così Kalidou Koulibaly a Dazn ha commentato il pareggio dell’Olimpico con la Roma