ULTIM’ORA – Salernitana-Napoli, la Questura vieta la trasferta ai tifosi azzurri!

L’attesissimo derby Campano Salernitana-Napoli previsto per la prossima settimana, 31 ottobre alle ore 18, si giocherà senza i tifosi del Napoli. Trapelata poco fa la decisione della Questura dopo la pronuncia dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. La curva Nord Settore ospiti, con una capienza di circa 1500 posti, resterà vuota in quanto il Casms ha ravvisato rilevanti criticità

I posti per gli ospiti resteranno inveduti e non potranno essere distribuiti negli altri settori, vendita vietata anche ai residenti nelle province di Caserta, Avellino, Benevento oltre che ovviamente Napoli. Curioso sottolineare che non sussistono invece limitazioni per chi risiede nei territori dell’Agro Nocerino-Sarnese, dove sono localizzati tantissimi sostenitori degli azzuri e che, dunque, potranno prendere parte alla manifestazione.