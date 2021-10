LIVE MN – Roma-Napoli, Spalletti presenta la sfida coi giallorossi in conferenza stampa

Il Napoli continua a vincere e convincere e non intende fermarsi neanche nella complicata trasferta di domani contro la Roma di Mourinho. Il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, parlerà dalle 14.30 in conferenza stampa dalla sala del centro tecnico “Konami Center” di Castel Volturno per presentare il Sunday Night contro i giallorossi, desiderosa di riscattare la pesantissima sconfitta subita in Coppa col Bodo/Glimt. Come sempre, MondoNapoli.it vi accompagnerà nella diretta testuale della conferenza, per non perdere nemmeno una delle dichiarazioni del tecnico toscano.

14.27 – Tutto pronto presso il centro tecnico di Castel Volturno, si attende solo l’ingresso in sala stampa di Luciano Spalletti per l’inizio della conferenza stampa