SKY – Napoli, clima disteso tra ADL ed Insigne: le ultime sul rinnovo

Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di SkySport, ha parlato ai microfoni di WilliamHillNews:

“Il rinnovo? Una questione non facile, come ammesso dallo stesso giocatore. Il clima tra l’entourage del calciatore e il presidente De Laurentiis è più disteso dopo l’incontro tra le parti, ma per provare ad arrivare alla fumata bianca servirà ancora tanto lavoro. Nel frattempo il numero 24 azzurro non si lascia condizionare, come da lui stesso ammesso ieri sera, e continua deliziare il pubblico partenopeo”.