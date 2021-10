MondoNapoli Live non vi lascia mai, anzi vi aspetta in diretta proprio alle 17 di oggi pomeriggio per commentare il match tra Napoli e Legia Varsavia, che si è giocato ieri sera ed è finito per 3-0.

I nostri esperti, in diretta, faranno una completa analisi della partita di ieri, partendo dai dati della partita, per poi continuare con i top, i flop, le pagelle e poi si esaminerà la situazione nel girone, che vede ora il Napoli secondo, a -2 proprio dal Legia Varsavia.

Infine, parleremo anche del Fantacalcio, della top 11 e daremo consigli sui giocatori da schierare in campo per questa giornata.

