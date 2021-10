Demme a KKN: “Che bello ammirare il Vesuvio ogni mattina. Avverto la fiducia di Spalletti e voglio ripagarlo. Su Osimhen…”

Diego Demme, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da Valter De Maggio durante Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Abbiamo giocato molto bene ieri e siamo contenti della vittoria. Ci possiamo giocare di nuovo tutto nel girone!”

ANGUISSA: “Io sto bene ed ho recuperato dall’infortunio e con Anguissa si gioca benissimo, ha una presenza molto forte in campo e sa far valere il suo fisico”

SPALLETTI: “Ha grandi meriti, ci dà forza e tranquillità ma soprattutto fiducia. Tutti noi prepariamo bene le gare con lui e cura molti dettagli che a volte fanno la differenza. A me non chiede chissà cosa, mi dà semplicemente quei dettagli su come giocare, dandomi diversi input. Io il suo Pizarro? Lo ringrazio per la sua stima e ciò che mi dice, voglio dargli tutto ciò che posso”

INSIGNE: “Ha fatto un grandissimo gol, gli faccio i complimenti. È un calciatore veramente molto bravo e gli vogliamo tanto bene. Desideriamo che resti perché fa la differenza in campo”

“Ringrazio i tifosi per il tanto affetto e per i messaggi di complimenti che ricevo: il mio obiettivo è dare il massimo sempre in campo. Peccato per ieri quando ho sfiorato quel gol, sarebbe stato bellissimo ma ci riproverò!”

SULLA ROMA: “Siamo carichi nonostante ieri hanno perso 6-1. Sarà una grande partita e dobbiamo vincere, tutti i giorni facciamo buoni allenamenti e vogliamo continuare così”

OSIMHEN: “È praticamente immancabile, sta facendo molto bene e non ho mai visto un attaccante del genere, non mi ci sono mai allenato. Ha tutto: velocità, tecnica e fiuto del gol sotto porta, è davvero un grande attaccante”

CLASSIFICA: “Meglio andarci piano nonostante le buone partite siano importanti così come i numeri ottenuti fino ad oggi”

TIFOSI ALLO STADIO: “Cambia tanto, anche il nostro gioco ma soprattutto le nostre motivazioni perché ci aiutano ad indirizzare in positivo la gara”