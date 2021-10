Il Napoli batte con forza il Legia Varsavia e si ripropone in maniera prepotente nella lotta per il primo posto del girone; una partita tosta e complicata come non se ne vedeva da tempo, ma alla fine sbloccata da una magia del capitano.

Infatti, proprio Insigne, dopo il rigore sbagliato con il Torino, ha realizzato un goal d’autore su cross di Politano, permettendo agli azzurri di trovare quel maledetto goal che non arrivava, nonostante tantissimi tentativi. Gli azzurri hanno sin da subito chiuso i polacchi nella loro trequarti e hanno creato diverse occasioni da goal, ma l’imprecisione ha sempre strozzato l’urlo in gioia ai giocatori.

Allora interviene il comandante di questo gruppo: Spalletti definisce così KK, io definisco proprio lui così. Il mister, ancora una volta, dimostra di saper leggere le partite e passa prima al 4-2-3-1 con l’ingresso di Osimhen e poi a una sorta di 3-5-2 con Insigne mezz’ala, Politano esterno a tutta fascia e davanti la coppia Osimhen-Petagna.

E proprio nei minuti finali, dopo la prodezza del capitano, che esalta uno stadio semi-deserto, ci pensano prima il solito Osimhen e poi Politano allo scadere a siglare i goal che rimettono in corsa il Napoli.

Fonte: CDS.