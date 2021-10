Lorenzo Insigne ha sbloccato la partita di ieri con un goal da vero fuoriclasse, dimostrando di sapersi mettere alle spalle sia tutte le voci sul rinnovo, sia le critiche dopo il rigore sbagliato con il Torino.

Il capitano viene premiato dai quotidiani non solo per la prodezza balistica, ma anche per la sua capacità e la sua disponibilità ad essere adattato in ben 3 ruoli, finendo addirittura come mezz’ala, una posizione che ricoprì solo con Ventura nello sciagurato Play-off per il Mondiale del 2018.

Questi i voti dei quotidiani per il capitano: