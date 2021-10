TuttoSport – Il Napoli crede nella risalita in Europa League con le “riserve”

Sarebbe giusto quanto opportuno specificare il termine riserve con un virgolettato: per Luciano Spalletti esistono solo titolari.

L’edizione odierna di TuttoSport, difatti, specifica che il Napoli si affiderà alle cosiddette seconde linee nel match di stasera per risalire la china e giocarsi ancora la qualificazione. L’ultima sconfitta contro lo Spartak brucia ancora e sarà una base importante dalla quale ripartire per fare meglio stasera e soprattutto per passare il girone(che è l’unica cosa che conta in tutto l’ambiente napoletano). E la risalita, la rivalsa comune partirà da quelle che comunemente vengono definite seconde linee nel gergo calcistico.