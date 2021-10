TuttoSport – Gli azzurri hanno deciso di andare in ritiro prima del match

Non sono tornati a casa i calciatori del Napoli prima del match di Europa League.

A riportarlo è l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui la squadra avrebbe deciso di andare in ritiro e di non tornare direttamente a casa. Una scelta che è stata confermata anche da Spalletti, che ha voluto ribadire l’importanza di questo match con vigore e soprattutto facendo riferimento ai leader di questo gruppo(Koulibaly e Insigne). La partita di stasera rimane uno spartiacque per le future ambizioni in Coppa e non va assolutamente sbagliato l’approccio alla gara.