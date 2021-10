Napoli-Legia Varsavia, le probabili formazioni: Spalletti ne cambia 7

Il Napoli affronterà il Legia Varsavia questa sera alle ore 21:00 nella gara valevole per la terza giornata del Girone C di Europa League. Luciano Spalletti attuerà un turnover corposo, come riporta anche Sky Sport, con ben 7 cambi di formazione rispetto all’ultima gara contro il Torino: in porta ci sarà Meret al posto di Ospina, Manolas ritroverà il suo posto al fianco di Koulibaly, mentre a sinistra, complice la squalifica di Mario Rui, dovrebbe esordire dal primo minuto Juan Jesus. Anguissa sarà, molto probabilmente, risparmiato, e al suo posto si dovrebbe rivedere Diego Demme. A destra fiducia a Lozano, mentre al posto di Zielinski, leggermente affaticato e non convocato, ci sarà Elmas, alle spalle di Mertens, che torna in campo dal primo minuto al posto di Osimhen.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Elmas, Insigne; Mertens