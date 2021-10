Mertens: “Difficile non amare questo Napoli. Scudetto? Non facciamo paragoni. Su Osimhen…”

Al termine di Napoli-Legia varsavia, Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni: “Difficile non amare questo Napoli? Sì. Stiamo facendo bene e dobbiamo solo continuare cosi’, oggi bella partita e alla fine l’abbiamo chiusa. Per me era speciale perchè erano quasi 4 mesi che non giocavo. Vogliamo giocare tutte le partite come oggi, anche se la palla nel primo tempo non voleva entrare. Poi alla fine l’abbiamo sbloccata e poi si vede la qualità della squadra. Osimhen? Lui è arrivato l’anno scorso e aveva un po’ di difficoltà con la lingua e altre cose, poi si è anche infortunato. Ho provato ad aiutarlo, sa ascoltare e per il momento sta facendo benissimo e se sta così devi dargli tutto l’amore che puoi e utilizzarlo al massimo. Prepariamo bene le partite e stiamo molto bene fisicamente, arriviamo primi sulla palla. Non so se si può sognare in grande quest’anno, vediamo, non bisogna fare paragoni. Per adesso stiamo facendo bene se abbiamo una rosa larga e questo può fare la differenza. Oggi ho dato tutto, poi alla fine volevo fare gol ma la palla non entrata,. Contento della mia partita perché non è facile dopo tanto tempo. Mi piace giocare anche dietro la punta, non solo davanti”.