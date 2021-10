Gazzetta – Possibili sei cambi per stasera: le scelte di formazione

Luciano Spalletti dovrebbe mettere in atto sei cambi di formazione per il Legia Varsavia.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, la prima novità sarà in porta dove toccherà a Meret. A centrocampo ci sarà Demme e nel trio insieme ad Anguissa dovrebbe spuntarla Elmas; come terzino sinistro sarà una scelta a poche ore dal match ed attualmente il ballottaggio è tra il giovane Zanoli e Juan Jesus data la squalifica di Mario Rui nell’ultimo turno. Tridente in attacco formato da Lozano, Mertens e dal capitano Lorenzo Insigne.

Spalletti vuole sfruttare tutta la rosa e i tanti cambi lo certificano.