Gazzetta – Pisacane parla con l’Inter: Insigne spara alto con ADL

Vincenzo Pisacane ha incontrato la società neroazzurra per parlare di Insigne.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, difatti, l’entourage del capitano azzurro non avrebbe ancora accettato l’attuale offerta fatta da ADL pari a 4,6 milioni per cinque anni di contratto: l’intenzione sarebbe di arrivare a 7 milioni compresi alcuni bonus per il 24 del Napoli. Per ora l’Inter rimane sullo sfondo e non sarebbe una destinazione sgradita se l’accordo tra le parti non dovesse arrivare; il club di Milano vorrebbe accaparrarsi le sue prestazioni a parametro zero e dunque sarà fondamentale aspettare la finestra di gennaio per aspettare che si sblocchi definitivamente la questione.

Per ora, inoltre, è tutto in stand-by.