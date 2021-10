Gazzetta – Mertens dovrebbe partire titolare stasera

Dries Mertens dovrebbe essere il prescelto per guidare l’attacco stasera contro il Legia Varsavia.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante belga finalmente potrebbe mettere minuti nelle gambe ed essere il protagonista della sfida di stasera: il talento del folletto dovrà far riposare le lunghe leve di Victor Osimhen, considerato anche il big match di domenica all’Olimpico contro la Roma. La testa, tuttavia, è solo ai polacchi(soprattutto per questioni di punti in classifica). L’operazione alla spalla non gli aveva dato tregua, ma ora Dries è pronto a riprendersi il suo posto in rosa.