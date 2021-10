CdS: “Mario Rui out, non sarà Juan Jesus a sostituirlo”

«Mi garba anche Alessandro». Spalletti a Dimaro lo disse così, alla maniera dei granduchi di Toscana, e da quel momento il nome di Alessandro Zanoli non è passato più inosservato: inevitabile l’ attenzione nei suoi confronti.

Lui è uno che in estate ha capitalizzato l’ assenza dei nazionali reduci dall’ Europeo e che oggi, anzi domani raccoglierà i frutti del sudore, del lavoro e delle circostanze dimostrando di sapersi adattare. Già: Mario Rui è squalificato, Ghoulam è fuori lista e l’ allenatore ha deciso che con il Legia toccherà a Zanoli giocare a sinistra. Alessandro, sì, un terzino destro che dovrà recitare da mancino alla sua prima assoluta in Europa. Problemi? Macché, al massimo emozione: titolare al Maradona per una notte internazionale di coppa. Cose da grandi. Così Juan Jesus, naturale sostituto di Mario Rui, partirà nuovamente dalla panchina.

Fonte: Corriere dello Sport