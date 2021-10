NapoliMagazine – Rrahmani: “Per adesso stiamo svolgendo un’ottima stagione”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di NapoliMagazine dell‘inizio di stagione degli azzurri. Infatti il kosovaro è soddisfatto dell’inizio di stagione: “Per adesso stiamo svolgendo un’ottima stagione: naturalmente il campionato è lunghissimo ed ogni partita sarà una battaglia“.

Il difensore ex Hellas ha parlato anche di Spalletti: “Il mister ogni giorno mi insegna qualcosa. Iniziamo la partita conoscendo già i punti deboli degli avversari”.

Rrahmani ha anche parlato del suo compagno di reparto, Kalidou Koulibaly: “Avere un compagno di reparto così agevola notevolmente la partita. Il senegalese, per me, è uno tra i migliori in circolazione. Dopo l’episodio di Firenze ho sottolineato, ancora un volta, che bisogna fare qualcosa di concreto per eliminare il razzismo“.

Rrahmani ha anche parlato del capitano, Lorenzo Insigne: “Insigne è un giocatore spettacolare. In squadra siamo tutti leader e Lorenzo è uno dei tanti. Dopo il rigore sta bene ed è tranquillo”.

Rrahmani ha anche commentato l’inizio di stagione di Anguissa e Osimhen: “Anguissa è un giocatore fondamentale per noi: è un vero e proprio gladiatore. Lotta su ogni pallone. Osimhen non riesco a trattenerlo in allenamento: sta migliorando giorno dopo giorno”.

Alla fine, il kosovaro, ha dichiarato i propri obiettivi con la maglia azzurra: “Voglio vincere tutto ciò che è possibile: adesso pensiamo al Legia Varsavia”.