Victor Osimhen si è superato tra Torino e Leicester.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante ha superato i due metri e mezzo di altezza in entrambe le partite: un dato che conferma il suo atletismo e il suo grande stato fisico del momento. Il nigeriano si sta rivelando fondamentale anche in fase area e il goal contro il Torino ne è l’ultima grande testimonianza; ora il Napoli potrà contare su un 9 puro e su una dose infinita di entusiasmo.

