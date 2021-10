Lorenzo Insigne sarà ancora il rigorista del Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il capitano ha sbagliato il terzo dei sei rigori stagionali ma ha avuto anche l’importantissimo sostegno di mister Luciano Spalletti. Non ci sarà una sostituzione a tal proposito, ma sarà ancora il 24 a battere dagli undici metri nelle prossime partite: questa squadra ha bisogno del suo leader e non è affatto il momento giusto per prendere decisioni del genere.