CdS: “Juan Jesus, possibile esordio da titolare! Su Mertens…”

Per quel che riguarda la formazione che affronterà il Legia giovedì, la prima certezza riguarda l’ emergenza a sinistra: Mario Rui è squalificato e Ghoulam non è in lista. Tra l’ altro, Malcuit è ancora infortunato e ciò significa che Spalletti avrà dalla sua due opzioni: Juan Jesus (esordio da titolare), la più probabile anche perché consente di lasciare Di Lorenzo a destra; oppure Zanoli a destra e proprio Di Lorenzo a sinistra (soluzione che finora non ha prodotto buoni risultati). Da valutare le condizioni di Manolas, fuori causa con il Toro per un problema alla caviglia destra ma ora sulla via del recupero.

Possibile che in porta ci sia Meret e che Fabian cominci dalla panchina, con Demme a recitare in regia. Candidati anche Elmas e Lozano, mentre ancora da valutare è la gestione di Mertens: il suo impatto con il Torino è stato ottimo e non resta che migliorare la condizione.

Fonte: Corriere dello Sport