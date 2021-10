Sky – Trauma in iperflessione al ginocchio per Zaniolo, potrebbe saltare il Napoli: le ultime

Il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante, attraverso il suo account twitter ha fatto sapere importanti novità sulle condizioni di Nicolò Zaniolo. Il calciatore capitolino infatti ha lasciato il campo prima della fine del primo tempo per infortunio. Queste le parole dell’inviato Sky: “Trauma in iperflessione al ginocchio per Nicolò Zaniolo! Il ginocchio è sempre quello del famoso infortunio al crociato ma, al momento, i medici escludono un possibile interessamento del legamento.

Oggi esami strumentali a Villa Stuart per saperne di più sull’entità ed i tempi di recupero. Potrebbe dare forfait in Conference League e nel prossimo match di campionato col Napoli. La Roma e Mourinho attenderanno l’esito degli esami prima di correre ai ripari“.