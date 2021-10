Sky – Juventus-Roma, Orsato fischia rigore ed annulla il goal di Abraham. Cosa dice la regola?

La redazione di Sky Sport alla luce di quanto successo in Juventus-Roma, ha fatto il punto sul regolamento e sull’applicazione del vantaggio. Ieri sera allo Juventus Stadium Orsato fischia fallo su Mkhitharyan ma pochissimi secondi dopo Abraham firma il potenziale pareggio della Roma. In questo caso la confusione è generale perchè anche il guardalinee alza la bandierina per segnalare il fuorigioco dell’armeno. Secondo il regolamento, l’arbitro avrebbe dovuto applicare il vantaggio oppure come comunicato ai calciatori capitolini in casi di calcio di rigore non si lascia proseguire?

Il regolamento recita così: “L’arbitro deve lasciar proseguire il gioco in presenza di un’infrazione nei casi in cui ritiene che interrompendolo verrebbe avvantaggiata la squadra che l’ha commessa. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell’immediatezza (entro 1-2 secondi) l’arbitro interromperà il gioco e punirà l’infrazione iniziale“.

Orsato dunque avrebbe dovuto avere un po’ più di sangue freddo anche perchè, con l’aiuto del VAR, avrebbe potuto poi cambiare in corso d’opera la decisione iniziale. Il caos generale provocato in aria di rigore, sia dai calciatori che dagli assistenti, non ha di certo aiutato il direttore di gara. Certo è che Abraham aveva segnato proprio entro i due secondi di tolleranza espressi dal regolamento ufficiale.