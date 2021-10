GdS – Napoli-Torino, Sacchi sufficiente ma l’ultimo calcio d’angolo andava battuto: i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’arbitro Sacchi, direttore di gara di Napoli-Torino, e della sua partita. Secondo la redazione della “rosa” l’arbitro della sezione di Macerata ha fatto una sufficiente prestazione senza troppe sbavature. Coadiuvato molto bene da Di Bello al VAR la partita è proseguita nervosa ma sotto controllo.

Unica grossa sbavatura, oltre che sull’ammonizione di Koulibaly, è sull’ultimo calcio d’angolo. Più volte i ragazzi di Spalletti hanno perso tempo per guadagnare secondi preziosi per cui sarebbe stato giusto far battere l’ultimo calcio d’angolo al Torino. Il suo fischio è arrivato esattamente allo scadere di 90 minuti e qualche secondo in più non avrebbe sicuramente fatto discutere.