Top & Flop Napoli-Torino. Il migliore e il peggiore degli azzurri

E’ andata di scena l’ottava giornata di Serie A, che ha visto scontrarsi Napoli e Torino in quel del Maradona. Gli azzurri vincono di misura una partita soffertissima, combattuta, giocata su ogni pallone; fortunatamente però Osimhen sale in cielo e porta il Napoli alla vittoria.

La redazione di MondoNapoli ha individuato rispettivamente il migliore e il peggiore della gara.

Il migliore del Napoli è sicuramente Victor Osimhen, che ha lottato su ogni pallone toccato; dando sempre il proprio supporto alla manovra offensiva dei partenopei. Interessante lo scontro fisico con Bremer, che lo ha parzialmente fermato in qualche occasione. Nel finale però ha saputo sfruttare un rimpallo nell’area del Torino, e che uno stacco impetuoso supera Buongiorno e insacca in rete.

Il peggiore invece è a malincuore il capitano Lorenzo Insigne; che ha sbagliato un rigore pesante nel primo tempo, dopo uno schema su punizione che ha messo Di Lorenzo in posizione favorevole per farsi fare fallo. Il rigore è stato battuto male ed ha portato Insigne a quota 3 rigori sbagliati in stagione, sarà il caso di rivedere la gerarchia sui rigori?