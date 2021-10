Luciano Spalletti ha le idee ben chiare per la formazione da mandare in campo questa sera contro il Torino. A sorpresa, però, c’è stato un dietrofront su una decisione. Come riferisce Il Corriere dello Sport, infatti, dovrebbe toccare di nuovo a David Ospina difendere i pali degli azzurri, a discapito di Alex Meret che sembrava essere destinato a partire dall’inizio, ma il tecnico toscano ha compiuto questa scelta, nonostante il colombiano sia tornato più tardi del compagno dalla nazionale.