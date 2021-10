Napoli-Torino, i convocati di Spalletti: la scelta su Lobotka e Manolas

Luciano Spalletti ha appena diramato la lista completa dei convocati per la sfida di quest’oggi alle 18:00 contro il Torino, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona, valida per l’ottava giornata di Serie A. Qualche assenza tra le fila azzurre, come Manolas, Ounas e Malcuit, ma anche due recuperi importanti, come quelli di Lobotka e Petagna. Questa la lista completa:

PORTIERI: Meret, Ospina, Marfella.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli.

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski.

ATTACCANTI: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.